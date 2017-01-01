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    Столичні правоохоронці затримали грабіжника з ювелірною прикрасою

    Чоловік викрав ланцюжок та намагався втекти
    До Дарницького управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Сормовській невідомий скоїв грабіж. Слідчо-оперативна група відразу виїхала за вказаною адресою. Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком» «На місці події правоохоронці з’ясували, що зловмисник зайшов до магазину та почав
    • Сьогодні, 11:53
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    Чоловік викрав ланцюжок та намагався втекти

    До Дарницького управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Сормовській невідомий скоїв грабіж. Слідчо-оперативна група відразу виїхала за вказаною адресою.

    Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком»

    «На місці події правоохоронці з’ясували, що зловмисник зайшов до магазину та почав роздивлятися товар. Під приводом покупки попросив подивитись прикрасу ближче, а коли жінка відволіклася, він схопив річ та почав утікати», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що правоохоронці затримали грабіжника неподалік. Пояснення він надавав вже в управлінні поліції.

    Підозрюваний – 41-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Свою провину у скоєному визнає.

    За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігурантові оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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    Столичні правоохоронці затримали грабіжника з ювелірною прикрасою
    Столичні правоохоронці затримали грабіжника з ювелірною прикрасою


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