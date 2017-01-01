Столичні правоохоронці затримали крадіїв кабелю зв'язку

Зловмисники встигли вирізати кілька метрів кабелю. За вчинений злочин їм загрожує до п’яти років позбавлення волі

Під час патрулювання на одній із вулиць столиці правоохоронці помітили підозрілий автомобіль. Зупинившись, вони побачили трьох чоловіків, а поряд із ними - близько вирізаний кабель. Пізніше на місце події прибула слідчо-оперативна група. Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком». Попередньо встановлено, що



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Зловмисники встигли вирізати кілька метрів кабелю. За вчинений злочин їм загрожує до п’яти років позбавлення волі

Під час патрулювання на одній із вулиць столиці правоохоронці помітили підозрілий автомобіль. Зупинившись, вони побачили трьох чоловіків, а поряд із ними - близько вирізаний кабель. Пізніше на місце події прибула слідчо-оперативна група.

Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком».

Попередньо встановлено, що чоловіки відкрили люк та за допомогою спеціального інструменту для металу вирізали кабель. При затриманні у зловмисників вилучили знаряддя вчинення злочину.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Україні. Ними виявилися - киянин та уродженці Київської області.



Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.