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Як працюватимуть столичні школи 23-24 лютого: роз'яснення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як працюватимуть столичні школи 23-24 лютого: роз'яснення
фото ілюстративне

У будь-який день батьки можуть прийняти рішення залишити дитину вдома та підключити її до навчання онлайн

Школи Києва 22-24 лютого працюватимуть у змішаному форматі навчання. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної вдміністрації.

У КМДА наголошують, що саме в такому режимі 404 школи Києва працюють із початку навчального року. Дистанційне навчання у школах організоване як паралельний процес, тому в будь-який день батьки можуть прийняти рішення залишити дитину вдома та підключити її до навчання онлайн.

«Війна в країні триває вже рік і небезпечним є кожен її день. У столиці розроблений чіткий безпековий механізм для всіх закладів освіти і весь персонал проінструктований щодо дій у разі повітряних тривог. Крім того всі 404 школи, які працюють в очному режимі, мають укриття, де можуть розміститися всі учні разом з персоналом закладу. Також треба взяти до уваги і той факт, що підприємства та відомства в ці дні будуть працювати у звичайному режимі, а це значить, що залишити дітей, особливо молодшого віку, батькам буде ні на кого», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам освіти з 22 до 24 лютого організувати освітній процес у навчальних закладах у дистанційному форматі у зв’язку з можливими обстрілами зі сторони РФ.

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Теги: освіта школа Київ

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