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    Столичних комунальників підозрюють у привласненні близько 2 млн грн на будівництві ковзанки

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    Столичних комунальників підозрюють у привласненні близько 2 млн грн на будівництві ковзанки

    Кошти були виділені на багатофункціональний майданчик для роликових і льодових видів спорту на Русанівці

    Правоохоронці підозрюють посадовців КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району Києва» та ТОВ «Д С С Солюшионс» у заволодінні бюджетними коштами, які були виділені на багатофункціональний майданчик для роликових і льодових видів спорту у Києві на вул. Ентузіастів, 41/1 (Русанівка) за 1,95 млн грн. Про це пише «КиевVласть».

    Слідство встановило, що у вересні 2018 р. «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району Києва» замовила «Д С С Солюшионс» будівництво громадського проекту №713 «Багатофункціональний майданчик для роликових і льодових видів спорту» за 1,95 млн грн.

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    Правоохоронці з’ясували, що на момент оприлюднення результатів тендеру фірма не мала на балансі жодної власної чи орендованої техніки, також у неї не було досвіду проведення аналогічних робіт.

    Слідчі також встановили, що «Д С С Солюшионс» не освоює виділені кошти належним чином, а роботи проводяться з порушенням технологій і будівельних норм.

    Крім того, роботи повинні були бути виконані до 30 листопада 2018 р. Однак, правоохоронці з’ясували, що у березні майданчик був непридатним для використання.

    18 березня Дніпровський районний суд Києва доручив Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України провести експертизу за фактом проведення будівельних робіт на багатофункціональному майданчику для роликових і льодових видів спорту.

    На сайті громадського бюджету Києва йдеться, що проект передбачав реконструкцію занедбаного спортмайданчика, який використовувався тільки кілька тижнів взимку як відкрита ковзанка, та розвиток роликового і льодового спорту, волейболу та бадмінтону. Крім того, планувалося створення місця для активного відпочинку і спортивного розвитку жителів району цілий рік (в теплі місяці – катання на роликах, волейбол, бадмінтон, в холодні – катання на ковзанах).

    Засновниками ТОВ «Д С С Солюшионс» є Наталії Горбатенко та директор фірми Андрій Шурубор.

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району Києва» з 2015 року очолює Сергій Прогонюк.

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