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    Столичних водіїв попереджають про туман. Видимість на дорогах - 200-500 м

    Вранці 4 грудня у Києві очікується туман
    У столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну
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    Туман у Києві
    Туман у Києві

    Вранці 4 грудня у Києві очікується туман

    У столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.
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