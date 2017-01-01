Столичних водіїв попереджають про туман. Видимість на дорогах - 200-500 м

Вранці 4 грудня у Києві очікується туман

У столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну