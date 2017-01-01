Столичних водіїв попереджають про туман. Видимість на дорогах - 200-500 м
- Сьогодні, 06:19
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Туман у Києві
Вранці 4 грудня у Києві очікується туман
У столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.