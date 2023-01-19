Шарль Мішель перебуває з візитом у Києві (фото)

Першою Мішеля зустріла міністерка Ольга Стефанишина

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва, де планує зустрітися з керівництвом української держави. Про це він повідомив у Twitter.

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«Знову в Києві, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру», – написав Мішель, опублікувавши фото зі столичного вокзалу.

Голова Євроради прибув до столиці України вранішнім потягом. Першою його зустріла Ольга Стефанишина, міністр із європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Шарль Мішель та Ольга Стефанішина Шарль Мішель / Twitter

Також він вже відвідав ветеранів у реабілітаційному центрі Києва.

«Вражений мужністю ветеранів у реабілітаційному центрі Києва, який фінансується ЄС. Україна незламна», – додав президент Євроради.

Нагадаємо раніше, президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав постачання танків Україні через Європейський фонд миру.

Крім того, Мішель, коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна про припинення вогню на Різдво, повідомив що вважає такі ініціативи фальшивими. Він переконаний, що відновити мир в Україні можна лише шляхом виведення російських військ.