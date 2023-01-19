Головна Київ Новини
search button user button menu button

Шарль Мішель перебуває з візитом у Києві (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шарль Мішель перебуває з візитом у Києві (фото)
Мішель відвідав ветеранів у реабілітаційному центрі Києва
Шарль Мішель / Twitter

Першою Мішеля зустріла міністерка Ольга Стефанишина

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва, де планує зустрітися з керівництвом української держави. Про це він повідомив у Twitter.

«Знову в Києві, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру», – написав Мішель, опублікувавши фото зі столичного вокзалу.

Голова Євроради прибув до столиці України вранішнім потягом. Першою його зустріла Ольга Стефанишина, міністр із європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Шарль Мішель та Ольга Стефанішина
Шарль Мішель та Ольга Стефанішина
Шарль Мішель / Twitter

Також він вже відвідав ветеранів у реабілітаційному центрі Києва.

«Вражений мужністю ветеранів у реабілітаційному центрі Києва, який фінансується ЄС. Україна незламна», – додав президент Євроради.

Шарль Мішель перебуває з візитом у Києві (фото) фото 1
Шарль Мішель перебуває з візитом у Києві (фото) фото 2

Нагадаємо раніше, президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав постачання танків Україні через Європейський фонд миру. 

Крім того, Мішель, коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна про припинення вогню на Різдво, повідомив що вважає такі ініціативи фальшивими. Він переконаний, що відновити мир в Україні можна лише шляхом виведення російських військ. 

Теги: Київ війна Європейський союз президент Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Євроради підтримав постачання танків Україні
Президент Європейської ради підтримав надання Україні танків
Вчора, 11:28
До Києва прибули мери чотирьох європейських столиць
До Києва прибули мери чотирьох європейських столиць
11 сiчня, 13:57
Ставлення ЄС до України дуже прихильне
Стало відомо, коли Європейський Союз оцінить «кандидатські» реформи України
13 сiчня, 23:27

Новини

Google помилково вказує про начебто смерть Авакова
Google помилково вказує про начебто смерть Авакова
Шарль Мішель перебуває з візитом у Києві (фото)
Шарль Мішель перебуває з візитом у Києві (фото)
Київ огорнув туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ огорнув туман: синоптики попереджають про небезпеку
Графіки відключень світла в Києві та області тепер мінятимуться щодня
Графіки відключень світла в Києві та області тепер мінятимуться щодня
Падіння гелікоптера в Броварах. Правоохоронці та очевидці повідомили нові деталі
Падіння гелікоптера в Броварах. Правоохоронці та очевидці повідомили нові деталі
Авіакатастрофа у Броварах: Джо Байден з дружиною висловили співчуття
Авіакатастрофа у Броварах: Джо Байден з дружиною висловили співчуття

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Трагедія в Броварах: все, що відомо про падіння гелікоптера (фото, відео)
17K
За кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна – Дуда
16K
Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
14K
Яка ситуація під Бахмутом і Соледаром: дані розвідки США
14K
19 січня – Водохреще або Йордан: звичаї, прикмети, заборони
9985
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Сьогодні, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Сьогодні, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Вчора, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Вчора, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту