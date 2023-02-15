Мікробіологи знайшли спосіб зберегти пошкоджені фрески Софії Київської

Останні роки на фресках Софійського собору з'явилися плямисті ураження, які виявилися пліснявими грибами

Українські мікробіологи разом з іноземними колегами дослідили мікробні пошкодження фресок Софії Київської і планують розробити ефективні способи збереження національної пам’ятки. Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Національної академії наук України.

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Як зазначили у НАНУ, останніми роками на унікальних стародавніх фресках Софійського собору в Києві – національної пам’ятки архітектури XI ст. і перлини світової культурно-історичного надбання – з’явилися плямисті ураження.

фото: Національна академія наук України

«За допомогою сучасних методів дослідники виявили, що домінантними колонізаторами фресок є плісняві гриби, які існують винятково за зниженої вологості повітря. Ученим вдалося встановити, що, утворюючи органічні кислоти, ці гриби здатні руйнувати мінеральну основу фресок, розчиняти її основний мінерал – кальцит – та інші її складники й одночасно переосаджувати вивільнені метали, формуючи вторинні біомінерали грибного походження. Наприклад, у плямах знайшли численні кристали вторинного біомінералу – малату кальцію. Це доволі рідкісне явище, яке може слугувати специфічним мінеральним маркером активності пліснявих грибів у місцях пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

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Підкреслюється, що дослідження тривають, і на основі отриманих даних науковці планують розробити ефективні способи боротьби з мікробним пошкодженням унікальних фресок Софійського собору та консервації національної пам’ятки.

Згідно з повідомленням, дослідження проводили науковці Національної академії наук України під керівництвом провідного наукового співробітника відділу фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАНУ доктора біологічних наук Марини Фоміної спільно з іноземними партнерами, передусім із Лондонського природничого музею (Велика Британія).

Нагадаємо, що Софійський собор нещодавно реставрували. На Софії Київський знову стоїть хрест, який впав перед війною. Кияни вважають, що тепер це символ української перемоги.