Електронні табло на Столичному шосе фіксують швидкість автомобілів (фото)
Результати вимірювання виводяться на цифровий екран у режимі реального часу
У Києві на Столичному шосе працюють три електронні табло, які вимірюють швидкість та накопичують дані про інтенсивність руху автомобілів.
Табло працюють на базі лазерного вимірювача швидкості TruSign, що дозволяє фіксувати швидкість у кожній смузі. Завдяки цьому пристрої можна використовувати на магістралях з багатосмуговим та інтенсивним рухом. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
Результати вимірювання виводяться на цифровий екран у режимі реального часу. В залежності від швидкості цифри підсвічуються різними кольорами. Якщо швидкість близька до норми – спрацьовує зелене підсвічування, якщо перевищена – червоне. Таким чином водіїв інформують про перевищення, що мотивує їх дотримуватися дозволеного швидкісного режиму.
Відповідна технологія добре зарекомендувала себе як засіб для самоконтролю водіїв у багатьох країнах світу. Як свідчать дослідження, подібні системи зворотнього зв’язку з водієм у середньому уповільнюють трафік до 10%.
Нагадаємо, з 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва становить 50 км/год.
Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год:
- просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)
- Наддніпрянське шосе
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)
Столична влада планує розширити перелік доріг, де буде дозволена швидкість руху 80 км/год.
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