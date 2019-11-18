Електронні табло на Столичному шосе фіксують швидкість автомобілів (фото)



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Швидкість фіксується у кожній смузі руху Фото: Центр організації дорожнього руху

Результати вимірювання виводяться на цифровий екран у режимі реального часу

У Києві на Столичному шосе працюють три електронні табло, які вимірюють швидкість та накопичують дані про інтенсивність руху автомобілів.

Табло працюють на базі лазерного вимірювача швидкості TruSign, що дозволяє фіксувати швидкість у кожній смузі. Завдяки цьому пристрої можна використовувати на магістралях з багатосмуговим та інтенсивним рухом. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Результати вимірювання виводяться на цифровий екран у режимі реального часу. В залежності від швидкості цифри підсвічуються різними кольорами. Якщо швидкість близька до норми – спрацьовує зелене підсвічування, якщо перевищена – червоне. Таким чином водіїв інформують про перевищення, що мотивує їх дотримуватися дозволеного швидкісного режиму.

Відповідна технологія добре зарекомендувала себе як засіб для самоконтролю водіїв у багатьох країнах світу. Як свідчать дослідження, подібні системи зворотнього зв’язку з водієм у середньому уповільнюють трафік до 10%.

Нагадаємо, з 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва становить 50 км/год.

Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год:

просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)

Наддніпрянське шосе

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

Столична влада планує розширити перелік доріг, де буде дозволена швидкість руху 80 км/год.

До слова, Верховна Рада ввела штраф до 850 грн за порушення норм перевезення дітей.