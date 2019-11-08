У Києві судитимуть афериста, який заволодів елітною нерухомістю



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Чоловік у шахрайський спосіб заволодів земельною ділянкою на Печерську

Прокуратура заарештувала земельну ділянку на Печерську

Київською місцевою прокуратурою №10 скеровано до Шевченківського районного суду обвинувальний акт щодо уродженця Києва, який за попередньою змовою з іншими особами у шахрайських спосіб заволоділи земельною ділянкою по вул. Добровольчих батальйонів на Печерську площею 0,1 га та вартістю майже 15 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації шахрайської схеми зловмисники наприкінці літа 2017 року використали підроблені правовстановлюючі документи на земельну ділянку, яка на праві приватної власності належить одній з банківських установ.

На підставі підроблених правоустановчих документів зловмисник зареєстрував право власності на даний об’єкт нерухомості на свою користь. У подальшому для легалізації одержаного в шахрайський спосіб майна земельну ділянку відчужили ще раз та розподілили на дві частини.

На даний час вказана земельна ділянка місцевою прокуратурою заарештована з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

За наслідком досудового розслідування чоловіку пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.