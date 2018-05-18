Столичний посадовець займався сутенерством



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція провела обшуки у помешканнях, де надавалися сексуальні послуги

Поліцейським стало відомо про незаконний бізнес із надання інтимних послуг, який організували держслужбовець зі своєю знайомою

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП у Києві спільно із Київською місцевою прокуратурою №1 у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, припинили діяльність злочинної групи.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, координував діяльність та отримував гроші 36-річний посадовець, а допомагала йому 42-річна уродженка Кіровоградської області. Вона шукала та вербувала дівчат, які зустрічалися з клієнтами. Оголошення про послуги розміщували у мережі інтернет.

Як встановили правоохоронці, обслуговували чоловіків дівчата в орендованих квартирах. Також вони виїжджали на виклики, за що брали відповідну плату – 1500 гривень за годину «дорослих» розваг.

У рамках кримінального провадження поліція провела обшуки у помешканнях, де надавалися сексуальні послуги. Звідти вилучили речові докази: гроші, мобільні телефони, системні блоки, банківські картки тощо.

Організаторам групи оголошено про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.