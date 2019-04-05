  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичний суд виніс вирок вбивцям самотніх літніх жінок

    • Розсилка
    Суд призначив 36-річному&nbsp;чоловіку покарання у вигляді довічного позбавлення волі - Столичний суд виніс вирок вбивцям самотніх літніх жінок
    Суд призначив 36-річному чоловіку покарання у вигляді довічного позбавлення волі

    Жертвами усіх злочинів ставали самотні літні жінки віком від 72 до 81 років

    Святошинський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 36-річному чоловіку та 33-річній жінці за скоєння ряду особливо тяжких злочинів, у тому числі двох умисних вбивств. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Жертвами усіх злочинів ставали самотні літні жінки віком від 72 до 81 років. 

    «Двоє з потерпілих шукали роботу через оголошення в інтернеті. Згідно розробленого плану, зловмисники представлялися жінкам подружньою парою та пропонували їм роботу нянею для дитини. У подальшому під надуманим приводом призначали зустріч у безлюдній місцевості та грабували, при цьому навіть не нехтуючи спробами виривання золотих коронок у потерпілих», - розповіли в прокуратурі.

    «Продовжуючи свою злочинну діяльність, зловмисники обрали у якості жертви жінку похилого віку серед осіб, що здають в оренду кімнати на Залізничному вокзалі міста Києва. Представляючись подружжям, винайняли у 81-річної пенсіонерки кімнату, після чого вночі вчинили її вбивство і заволоділи майном, грошовими коштами і коштовностями. Ще однією жертвою зловмисників стала 78-річна жінка, яку зловмисники холоднокровно задушили з метою заволодіння цінностями та грошовими коштами», - повідомили правоохоронці.

    За результатами судового розгляду з урахуванням принципової позиції публічного обвинувача районний суд визнав зловмисників винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України та призначив чоловіку покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, а жінці - у вигляді 14 років позбавлення волі також з конфіскацією.

    Читайте також
    прокуратура Київ суд вбивство жінка вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ