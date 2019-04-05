Столичний суд виніс вирок вбивцям самотніх літніх жінок



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Суд призначив 36-річному чоловіку покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Жертвами усіх злочинів ставали самотні літні жінки віком від 72 до 81 років

Святошинський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 36-річному чоловіку та 33-річній жінці за скоєння ряду особливо тяжких злочинів, у тому числі двох умисних вбивств. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Жертвами усіх злочинів ставали самотні літні жінки віком від 72 до 81 років.

«Двоє з потерпілих шукали роботу через оголошення в інтернеті. Згідно розробленого плану, зловмисники представлялися жінкам подружньою парою та пропонували їм роботу нянею для дитини. У подальшому під надуманим приводом призначали зустріч у безлюдній місцевості та грабували, при цьому навіть не нехтуючи спробами виривання золотих коронок у потерпілих», - розповіли в прокуратурі.

«Продовжуючи свою злочинну діяльність, зловмисники обрали у якості жертви жінку похилого віку серед осіб, що здають в оренду кімнати на Залізничному вокзалі міста Києва. Представляючись подружжям, винайняли у 81-річної пенсіонерки кімнату, після чого вночі вчинили її вбивство і заволоділи майном, грошовими коштами і коштовностями. Ще однією жертвою зловмисників стала 78-річна жінка, яку зловмисники холоднокровно задушили з метою заволодіння цінностями та грошовими коштами», - повідомили правоохоронці.

За результатами судового розгляду з урахуванням принципової позиції публічного обвинувача районний суд визнав зловмисників винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України та призначив чоловіку покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, а жінці - у вигляді 14 років позбавлення волі також з конфіскацією.