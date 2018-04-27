Столичний суддя, який вже має власну яхту, отримав від мерії «гуманітарний» Mercedes

Суддею Голосіївського суду міста Києва Микола Шкірай працює з 2015 року

Суддя Голосіївського райсуду міста Києва Микола Шкірай, який володіє моторною яхтою Salpa Laver, отримав від КМДА у якості гуманітарної допомоги автомобіль Mercedes-Benz С 180 вартістю близько 35 тисяч доларів - повідомляє проект «Декларації». У травні 2017 року Департамент соціальної політики КМДА виділив Миколі Шкіраю у якості



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Суддя Микола Шкірай

Суддею Голосіївського суду міста Києва Микола Шкірай працює з 2015 року

Суддя Голосіївського райсуду міста Києва Микола Шкірай, який володіє моторною яхтою Salpa Laver, отримав від КМДА у якості гуманітарної допомоги автомобіль Mercedes-Benz С 180 вартістю близько 35 тисяч доларів - повідомляє проект «Декларації».

У травні 2017 року Департамент соціальної політики КМДА виділив Миколі Шкіраю у якості гуманітарної допомоги як інваліду ІІ групи Mercedes-Benz С 180 2015 року випуску. У своїй декларації суддя вказав автівку на праві користування, проте витяг із відкритого реєстру МВС показує, що насправді він є її власником. У порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів, також йдеться, що транспортний засіб відразу ж оформлюється на особу, що його отримала, але без права відчуження. Ринкова вартість виділеної Шкіраєві автівки в залежності від комплектації коливається від 35 до 40 тисяч доларів.





Також Микола Шкірай задекларував швейцарський годинник Ulysse Nardin і 31 тисячу доларів готівки. Із нерухомості суддя володіє гаражем прощею 38 кв. м у Севастополі, понад 2 гектарами землі у Миколаївській області та 86-метровою квартирою і машиномісцем у Києві, які були йому кимось подаровані у 2012 році.

Раніше Микола Шкірай фігурував у сюжеті Надії Бурдєй «Тиха гавань» для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом». У 2016 році він придбав італійську моторну яхту Salpa Laver 31,5. Покупка нібито обійшлася йому всього в 135 тисяч гривень й ще 304 тисячі коштувало її розмитнення. Проте реальна вартість такого судна складає близько 1,8 млн гривень.

Суддею Голосіївського суду міста Києва Микола Шкірай працює з 2015 року. До цього він 11 років вершив правосуддя у райсудах Миколаєва та Севастополя.