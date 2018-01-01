Столичну станцію метро «Тараса Шевченка» пропонують перейменувати

Будівництво нових станцій

У Києві пропонують перейменувати станцію метро «Тараса Шевченка» на «Межигірську». Про це йдеться у відповідній петиції на сайті КМДА. «Планується будівництво станцій метро на Виноградар і площа Шевченка. Було б логічно станцію Тараса Шевченка на Подолі перейменувати за назвою вулиці в якій вона розташована. А



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Будівництво нових станцій

У Києві пропонують перейменувати станцію метро «Тараса Шевченка» на «Межигірську». Про це йдеться у відповідній петиції на сайті КМДА.

«Планується будівництво станцій метро на Виноградар і площа Шевченка. Було б логічно станцію Тараса Шевченка на Подолі перейменувати за назвою вулиці в якій вона розташована. А побудовану станцію, яка буде розташована на площі Шевченка назвати на честь великого Кобзаря - Тараса Шевченка», - пише автор петиції.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Київський метрополітен оголосив тендер на будівництво метро на столичний масив Виноградар. Вартість проекту, а саме - першої черги будівництва становить 6,32 млрд грн.

Джерело: 44.ua