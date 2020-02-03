Столицю штормитиме: оголошено жовтий рівень небезпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с

Киян закликають триматися подалі від рекламних щитів і стовпів

У Києві протягом доби 3 лютого очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Фахівці рекомендують при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.