  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Столицю та Київщину накриє туман

    Синоптики прогнозують видимість 200-500 м
    У Києві та Київській області до кінця доби 9 лютого та вночі 10 лютого погана видимість через туман. Про це повідомляє ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр. «У найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 лютого та вночі 10 лютого в Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.
    • Сьогодні, 21:13
    • Розсилка

    Синоптики прогнозують видимість 200-500 м

    У Києві та Київській області до кінця доби 9 лютого та вночі 10 лютого погана видимість через туман.

    Про це повідомляє ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр.

    «У найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 лютого та вночі 10 лютого в Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у найближчу добу погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску, волога і помірно-тепла повітряна маса.

    Зокрема, у Києві - невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі та вдень близько 0 °.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ