Столицю та Київщину накриє туман
- Сьогодні, 21:13
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Синоптики прогнозують видимість 200-500 м
У Києві та Київській області до кінця доби 9 лютого та вночі 10 лютого погана видимість через туман.
Про це повідомляє ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр.
«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 лютого та вночі 10 лютого в Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у найближчу добу погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску, волога і помірно-тепла повітряна маса.
Зокрема, у Києві - невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі та вдень близько 0 °.