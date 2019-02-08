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    Столицю знову окутав густий туман

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    Столицю знову окутав густий туман

    Сьогодні у Києві без опадів

    Вранці у п’ятницю, 8 лютого, у столиці утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    У Києві у п'ятницю опади не прогнозуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

    На Київщині також без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

    Раніше синоптик розповіла, що в п'ятницю, а також у найближчі вихідні, в Україні очікується істотна зміна погодних умов

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