Столицю знову окутав густий туман



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Сьогодні у Києві без опадів

Вранці у п’ятницю, 8 лютого, у столиці утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

У Києві у п'ятницю опади не прогнозуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині також без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

Раніше синоптик розповіла, що в п'ятницю, а також у найближчі вихідні, в Україні очікується істотна зміна погодних умов