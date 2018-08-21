Страховик привласнив гроші компанії і заявив у поліцію про пограбування



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Працівник страхової компанії привласнив її кошти

Поліцейські розслідуватимуть неправдиве повідомлення про злочин

Із повідомленням про грабіж до поліції звернувся 36-річний киянин, який розповів, що на провулку Бутишева у Печерському районі до нього підбігли двоє невідомих та вихопили з рук сумку, де було 200 тисяч гривень. Готівка, з його слів, належала страховій компанії, в якій він працює. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Повідомлення про злочин зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції та вирішувалося питання про відкриття кримінального провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Однак у ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські помітили розбіжності у показах потерпілого.

Згодом правоохоронці встановили, що чоловік надав неправдиву інформацію. Сам він зізнався, що вигадав злочин, аби привласнити гроші компанії.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.