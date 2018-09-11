Стрілком у Києві по молодих людях виявилася 61-річна пенсіонерка



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Поліцейські поспілкувалися із 61-річною господаркою, яка зізналася, що це вона стріляла з вікна своєї квартири

Столична поліція затримала 61-річну пенсіонерку, яка сьогодні стріляла у молодих людей, бо їй не сподобалась їхня поведінка. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві.

«В обідню пору до столичної поліції надійшло повідомлення, що в лікарню доставили 20-річну дівчину з пораненням в руку, попередньо — з пневматичної зброї», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, свідки інциденту вказали правоохоронцям на оселю, звідки пролунав постріл.

Працівники поліції провели обшук у цій квартирі. В приміщенні вилучили набої, кульки до пневматичної гвинтівки та помпову рушницю. Поліцейські поспілкувалися із 61-річною господаркою, яка зізналася, що це вона стріляла з вікна своєї квартири. Зі слів затриманої, їй не сподобалася поведінка молодих людей.

Наразі розслідуються причини та мотиви скоєного правопорушення.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.