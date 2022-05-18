Суцільні руїни: у що перетворив «русскій мір» села на Київщині (фото)

У Київській області зруйновано понад чотири тисячі житлових будинків

У селах Київської області після приходу російських окупантів багато будинків та шкіл повністю зруйновані

У Вишгородському районі Київської області багато мешканців сіл залишились без будинків внаслідок ворожих обстрілів та бойових дій з російськими окупантами. Фото наслідків приходу російських загарбників на українські землі оприлюднили у Київській обласній військовій адміністрації.

На кадрах показані наслідки «русского міра» у селах Красятичі, Іванків, Мар'янівка, Луговики, Розважів і Кухарі.

У селі Луговики вщент зруйновано вісім приватних будинків, які російські окупанти обстріляли ракетами. У населеному пункті Загальці російські військові скидали на житлові будинки авіабомби, а в селах Кухарі та Розважев – розбиті школи.

Нагадаємо, раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що внаслідок бойових дій у Київській області зруйновано понад чотири тисячі житлових будинків: приватних і багатоповерхових.

Крім житлової інфраструктури, на Київщині внаслідок бойових дій серйозно постраждала й дорожня. На цей час дорожники у Київській області відкрили рух вже 16 тимчасовими переправами.