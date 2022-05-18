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    Суцільні руїни: у що перетворив «русскій мір» села на Київщині (фото)

    У Київській області&nbsp;зруйновано понад чотири тисячі житлових будинків - Суцільні руїни: у що перетворив «русскій мір» села на Київщині (фото)
    У Київській області зруйновано понад чотири тисячі житлових будинків
    фото: Київська обласна військова адміністрація

    У селах Київської області після приходу російських окупантів багато будинків та шкіл повністю зруйновані

    У Вишгородському районі Київської області багато мешканців сіл залишились без будинків внаслідок ворожих обстрілів та бойових дій з російськими окупантами. Фото наслідків приходу російських загарбників на українські землі оприлюднили у Київській обласній військовій адміністрації.

    На кадрах показані наслідки «русского міра» у селах Красятичі, Іванків, Мар'янівка, Луговики, Розважів і Кухарі.

    У селі Луговики вщент зруйновано вісім приватних будинків, які російські окупанти обстріляли ракетами. У населеному пункті Загальці російські військові скидали на житлові будинки авіабомби, а в селах Кухарі та Розважев – розбиті школи.

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    Суцільні руїни: у що перетворив «русскій мір» села на Київщині (фото)
    Суцільні руїни: у що перетворив «русскій мір» села на Київщині (фото)
    Суцільні руїни: у що перетворив «русскій мір» села на Київщині (фото)
    Суцільні руїни: у що перетворив «русскій мір» села на Київщині (фото)
    Суцільні руїни: у що перетворив «русскій мір» села на Київщині (фото)
    Суцільні руїни: у що перетворив «русскій мір» села на Київщині (фото)
    Суцільні руїни: у що перетворив «русскій мір» села на Київщині (фото)
    Суцільні руїни: у що перетворив «русскій мір» села на Київщині (фото)
    Суцільні руїни: у що перетворив «русскій мір» села на Київщині (фото)
    фото: Київська обласна військова адміністрація

    Нагадаємо, раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що внаслідок бойових дій у Київській області зруйновано понад чотири тисячі житлових будинків: приватних і багатоповерхових.

    Крім житлової інфраструктури, на Київщині внаслідок бойових дій серйозно постраждала й дорожня. На цей час дорожники у Київській області відкрили рух вже 16 тимчасовими переправами.

    Теги: росія окупанти війна школа військові Україна окупація #stoprussia
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    Суцільні руїни: у що перетворив «русскій мір» села на Київщині (фото)