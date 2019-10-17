Чиновниця Гостомельської сільради погоріла на хабарі за розміщення МАФів



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Службову особу затримано на робочому місці Фото: Прокуратура Києва

Чиновниця вимагала від приватного підприємця $2 тис.

У середу, 16 жовтня, прокуратурою Києва спільно зі Службою безпеки та поліцією затримано на одержанні неправомірної вигоди головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури Гостомельської селищної ради Київської області.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Києва, чиновниця вимагала від приватного підприємця 2 тис. доларів США за отримання дозвільних документів на розміщення чотирьох торговельних павільйонів в с. Гостомель.

Під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 12,5 тис. гривень службову особу були викрито та затримано на робочому місці.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та обрання їй запобіжного заходу.

Тривають першочергові слідчі дії.