Суд про бунт в Лук'янівському СІЗО: «торнадівців» прийшла підтримати Савченко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обвинувачені вже отримали великі терміни ув'язнення за тяжкі злочини - насильство і катування у зоні бойових дій

Суд переніс на 27 червня підготовче засідання у справі «торнадівців» через їхні скарги на неналежні умови перебування в залі суду

У Києві з посиленою охороною 6 червня почався новий суд над екс-бійцями «Торнадо» - розформованої роти МВС. Вони вже отримали великі терміни ув'язнення за тяжкі злочини - насильство і катування у зоні бойових дій. Сьогодні суд мав розглянути справу про бунт у Лук'янівському СІЗО.

Біля Шевченківського райсуду чергувало кілька сотень правоохоронців, понад десяток перебували у самій судовій залі. Прокурори готувалися звинувачувати «торнадівців» в організації заколоту у Лук'янівському СІЗО. Там вони нібито здійснили замах на працівника в'язниці, а також використали саморобні вибухові пакети і здійснили спробу втечі.

Але до розгляду справи по суті не дійшло - захисники почергово оголосили відводи суддям, повідомляє ТСН.

Підтримати «торнадівців» в суді прийшла народний депутат Надія Савченко, яка сказала, що в такій клітці тримати ув'язнених не можна.

«Коли мене тримали у цій клітці, не було наварено ще планок. Чого хлопці скаржаться, що газ тут є, дійсно, коли заварювали, то тут дійсно десь є токсична речовина - це протизаконно», - запевняє Савченко і припускає, що у відведеному для ув'язнених місці може довго утримуватись запах фарби.

Суд переніс на 27 червня підготовче засідання у справі «торнадівців» через скарги обвинувачених на неналежні умови перебування в залі суду.

Нагадаємо, 9 серпня 2018 року у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори ексбійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з ексбійцями. Ексбійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

10 серпня щодо двох співробітників Лук’янівського СІЗО відкрили кримінальне провадження через їхню допомогу ексбійцям розформованої спецроти «Торнадо».

16 серпня стало відомо, що після бунту «торнадівців» Міністерство юстиції прийняло рішення про звільнення всього керівного складу Лук’янівського СІЗО.

Військовою прокуратурою у справі щодо бунту торнадівців у Лук’янівському СІЗО повідомлено про підозру чотирьом бійцям.

У жовтні 2018 року прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадження щодо вчинення масових заворушень ексбійцями роти «Торнадо» у Київському слідчому ізоляторі.