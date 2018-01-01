Суд у справі вбивства журналіста Бузини знову відклали

24 квітня продовжиться підготовче засідання тим самим складом суду

Суд у справі вбивства журналіста Олеся Бузини відклали до 24 квітня 2018 року. Про це повідомила речниця київської прокуратури Надія Максимець. До цього засідання у справі, за її словами, перервалося через зайнятість в інших судових процесах, «а також для надання можливості сторони захисту ознайомитися зі скаргою



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Фото Євгена Руденка Обвинувачені Медведько і Поліщук

24 квітня продовжиться підготовче засідання тим самим складом суду

Суд у справі вбивства журналіста Олеся Бузини відклали до 24 квітня 2018 року.

Про це повідомила речниця київської прокуратури Надія Максимець.

До цього засідання у справі, за її словами, перервалося через зайнятість в інших судових процесах, «а також для надання можливості сторони захисту ознайомитися зі скаргою потерпілої».

Як відомо, 9 лютого у Шевченківському суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини.

Зазначимо, журналіста і російського пропагандиста Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва біля будинку, де він мешкав. При цьому вбивство відбулося під час «Прямої лінії» президента Росії Володимира Путіна. Тоді він заявив, що це «не перше політичне вбивство» в Україні.

За підозрою у вбивстві журналіста було затримано двох представників «Правого сектору» Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Вони утримуються під вартою.

9 грудня 2015 року суд відпустив під домашній арешт Дениса Поліщука, а 31 грудня - Андрія Медведька - підозрюваних у вбивстві журналіста.

За словами адвоката, вбивць було кілька (принаймні двоє), тоді як з фабули звинувачення випливає, що стріляв у Бузину безпосередньо Медведько.

Поліщук (позивний Аллах) та Медведько (позивний Мейсон) є громадськими активістами, брали участь в АТО як добровольці.

Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України. За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як повідомлялося, мати Олеся Бузини Валентина Бузина подала позов в Європейський суд з прав людини.