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    Суд у справі вбивства журналіста Бузини знову відклали

    24 квітня продовжиться підготовче засідання тим самим складом суду
    Суд у справі вбивства журналіста Олеся Бузини відклали до 24 квітня 2018 року. Про це повідомила речниця київської прокуратури Надія Максимець. До цього засідання у справі, за її словами, перервалося через зайнятість в інших судових процесах, «а також для надання можливості сторони захисту ознайомитися зі скаргою
    • Сьогодні, 21:23
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    Фото Євгена Руденка
    Обвинувачені Медведько і Поліщук 

    24 квітня продовжиться підготовче засідання тим самим складом суду

    Суд у справі вбивства журналіста Олеся Бузини відклали до 24 квітня 2018 року.

    Про це повідомила речниця київської прокуратури Надія Максимець.

    До цього засідання у справі, за її словами, перервалося через зайнятість в інших судових процесах, «а також для надання можливості сторони захисту ознайомитися зі скаргою потерпілої».

    Як відомо, 9 лютого у Шевченківському суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини.

    Зазначимо, журналіста і російського пропагандиста Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва біля будинку, де він мешкав. При цьому вбивство відбулося під час «Прямої лінії» президента Росії Володимира Путіна. Тоді він заявив, що це «не перше політичне вбивство» в Україні. 

    За підозрою у вбивстві журналіста було затримано двох представників «Правого сектору» Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Вони утримуються під вартою.

    9 грудня 2015 року суд відпустив під домашній арешт Дениса Поліщука, а 31 грудня - Андрія Медведька - підозрюваних у вбивстві журналіста.

    За словами адвоката, вбивць було кілька (принаймні двоє), тоді як з фабули звинувачення випливає, що стріляв у Бузину безпосередньо Медведько.

    Поліщук (позивний Аллах) та Медведько (позивний Мейсон) є громадськими активістами, брали участь в АТО як добровольці.

    Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України. За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

    Як повідомлялося, мати Олеся Бузини Валентина Бузина подала позов в Європейський суд з прав людини.

    АТО суд вбивство
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