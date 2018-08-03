Суд виніс вирок киянину, який погрожував підірвати офіс підприємства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція Затримання чоловіка, що погрожував підірвати будівлю

Пристрій, яким правопорушник залякував персонал, виявився муляжем

Солом’янський районний суд Києва засудив до двох років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік чоловіка, який погрожував підірвати приміщення акціонерного товариства. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва

Нагадаємо, що подія трапилася у березні 2018 року. В офіс підприємства зайшов чоловік із підозрілим пристроєм у руках. Він погрожував підірвати будівлю і наказав працівникам залишити приміщення.

На місці події його затримали працівники поліції. Кінологи та вибухотехніки, які також прибули на місце пригоди, оглянули приміщення та вилучили пристрій, який чоловік приніс із собою. Пристрій виявився муляжем.

Обвинувачений 58-річний киянин свою провину повністю визнав.

Вироком Солом’янського районного суду у місті Києві зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України, засудили до двох років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.