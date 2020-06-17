Вбивство лікарки на Київщині: мешканці вимагають розслідувати дії поліції



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Лікарка Наталія Дода стала жертвою пацієнта з психічними розладами

Поліцейські знімають із себе відповідальність за трагічні події в лікарні

У вівторок, 16 червня, мешканці смт Володарка прощалися з лікаркою Наталією Додою, яку серед ночі 15 червня у приміщенні лікарні зарізав ножем пацієнт із психічними розладами.

Жінці було 43 роки. Працювати до лікарні в селищі Володарка Київської області неонатологом та педіатром вона прийшла 20 років тому, одразу після закінчення інституту.

Під час прощання на знак шани у подвір'ї медзакладу увімкнули сирену швидкої допомоги, про це повідомляє ТСН.

Як повідомлялося, у ніч проти понеділка бригада швидкої привезла до лікарні пацієнта в супроводі поліцейських. Їх викликали місцеві мешканці, бо родич, який приїхав із Києва в гості, раптом почав поводитися агресивно.

Чоловіка помістили до так званої спеціалізованої палати. Там є решітка й замок. Але пацієнт зумів виламати двері. А потім він вийшов у коридор і три жінки, які були тієї ночі на цьому посту, фізично не могли його зупинити. Санітарка й медсестра дивом змогли утекти. Лікарці він почав завдавати удари ножем. Від травм жінка померла на місці.

Медпрацівники кажуть, що від страху пацієнти, які лежали в цьому відділенні, стрибали з другого поверху.

Завідувач відділення розповідає, що у тій спецпалаті взагалі не мало би бути такого пацієнта. Там повинні перебути затримані або засуджені в супроводі поліцейських. «Вони кажуть, що ґрати були закриті, а двері ні. Вибачте, якщо ви привезли пацієнта, ми закриємо ці двері, то який за ним буде нагляд? Он стільчик стоїть. Поліцейський має сидіти там коло нього, в наручниках чи до ліжка його прив‘язують», - каже Олександр Волохатюк, завідувач терапевтичного відділення КНП «Володарська районна лікарня».

Нині поліція не може напряму доправляти імовірних хворих до психіатричних закладів. Спочатку вони мають пройти огляд і одержати результати аналізів. «Ця вся процедура займає певний проміжок часу. Ми все це зробили, але коли виникло питання надання супроводу, поліцейські нам його не надали. Лікар-психіатр наш ухвалив рішення помістити його в ту палату», - пояснює Володимир Колесник т.в.о. КНП «Володарська районна лікарня».

У поліції це спростовують. І кажуть, що в супроводі лікарям ніхто не відмовляв.

«У зв’язку з тим, що не був зібраний пакет документів і були відсутні всі аналізи, які потрібні для поміщення в психіатричну лікарню, то було ухвалено рішення, щоб до ранку почекав», - зазначає поліціянтка Ірина Хомлюк.

Слід зазначити, що поліція за кілька годин змінила офіційну версію подій тієї ночі, наслідком яких стала страшна трагедія. Спочатку правоохоронці повідомили, що від лікарів уночі надійшло кілька викликів із проханням втихомирити дебошира, і поліцейські нібито допомагали медикам.





Перше офіційне повідомлення ГУ Нацполіції Київщини

Але дуже скоро це офіційне повідомлення було видалено з сайту Головного управління Нацполіції в Київській області. І з’явилася нова поліцейська версія, в якій вже не було ні слова про виклики від лікарів, натомість правоохоронці переклали всю відповідальність на медиків, які начебто «належним чином не закрили» палату, в яку було поміщено агресивного пацієнта. Також у другому повідомленні поліція особливо підкреслила: «Зазначимо, що поліція діє у рамках чинного законодавства і охорону в медичних спецпалатах здійснює виключно тих осіб, які затримані відповідно до ст.208 КПК України, або судом обраний відповідний запобіжних захід».

Друге і остаточне повідомлення ГУ НП у Київській області

Мешканці Володарки обурені діями поліцейських і вимагатимуть провести службове розслідування. Як повідомляється на сторінках спільнот Володарщини у Facebook, вже готується заява до прокуратури з відповідною вимогою. Місцеві мешканці збиратимуть підписи під заявою.

Також активісти закликають керівництво Нацполіції звернути увагу на хід слідства у справі про вбивство лікарки.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня у смт Володарка у приміщенні Центральної районної лікарні пацієнт із психічними розладами завдав смертельне ножове поранення лікарю.