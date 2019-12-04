Суд заарештував підозрюваних у вбивстві іноземця під Києвом



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Двох мешканців Київщини взято під арешт на два місяці

У вівторок, 3 грудня, Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення взяти під варту на 2 місяці без права на заставу підозрюваних до вбивства іноземного підприємця, тіло якого з вогнепальними поранення було виявлено на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, ввечері 26 листопада 2019 року потерпілий (громадянин Грузії, який незадовго до цього прибув до Києва у бізнес-справах) сів у автомобіль в центрі столиці, поїхав у невідомому напрямку та перестав виходити на зв’язок. У подальшому тіло зниклого іноземця з вогнепальними пораненнями виявили у закинутій криниці на території Київської області.





За результатами проведених оперативно-розшукових заходів затримано двох мешканців Київської області, які вчиняли дії, спрямовані на приховання тіла та знищення речових доказів. Їх дії кваліфіковано як пособництво в умисному вбивстві.

Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до злочину, а також мотиви та обставини його вчинення.

Раніше повідомлялося, про затримання двох мешканців Київської області за підозрою у пособництві в умисному вбивстві підприємця із Грузії.