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    Новини

    Суд змусив приватну установу заплатити столичному садочку 200 тис. грн

    • Розсилка
    Суд змусив приватну установу заплатити столичному садочку 200 тис. грн

    Недобросовісний орендар заборгував перед дитячим садочком

    Київською місцевою прокуратурою №5 відреаговано на факт несплати орендної плати за використання приватним університетом приміщення дитячого садка в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

    Як встановлено місцевою прокуратурою, внаслідок невиконання орендарем фінансових зобов’язань сформувалась заборгованість за використання приміщень дошкільного навчального закладу у розмірі понад 200 тисяч гривен.

    З метою стягнення заборгованості з недобросовісного орендаря місцевою прокуратурою пред’явлено позовну заяву, яку судом задоволено в повному обсязі.

    Надалі прокуратура вживатиме заходи представницького характеру для належного виконання судового рішення та повернення коштів для забезпечення потреб дитячого закладу та його вихованців.

    До слова, у Святошинському районі Києва планується створення комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №497 у приміщенні, яке перебуває в оренді управління пенсійного фонду.

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