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    Суд зняв арешт з Будинку профспілок, Жовтневого палацу та ще кількох об'єктів

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    Печерський райсуд заарештував Будинок профспілок 3 листопада - Суд зняв арешт з Будинку профспілок, Жовтневого палацу та ще кількох об'єктів
    Печерський райсуд заарештував Будинок профспілок 3 листопада
    Фото з відкритих джерел

    Суд відмовив у задоволенні клопотання Офісу генпрокурора про накладення арешту на майно

    Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду Києва, який заарештував низку об'єктів нерухомості, що перебувають в користуванні Федерації профспілок України, зокрема, Будинок профспілок, а також Жовтневий палац, у рамках справи про їх незаконне відчуження у Фонду держмайна.

    Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

    Київський апеляційний суд задовольнив апеляції голови ФПУ і представника «БЦ Майдан Плаза» і скасував рішення Печерського суду про арешт об'єктів:

    • Будинок профспілок на Майдані Незалежності;
    • Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац);
    • ресторанний комплекс на Трухановому острові;
    • будівля на Контрактовій площі, 10;
    • навчально-спортивна база «Святошин»;
    • санаторій «Жовтень» у Конча-Заспі;
    • санаторії в Ірпені, Одесі, Куяльнику;
    • інша нерухомість у Києві, Одесі, Ужгороді, Луцьку, Трускавці.

    Все майно було заарештовано 3 листопада.

    Київський апеляційний суд своїм рішенням від 23 грудня 2020 року відмовив у задоволенні клопотання Офісу генпрокурора про накладення арешту на це майно.

    Як повідомлялося, прокуратура і Нацполіція підозрюють посадових осіб профспілки в привласненні або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Федерації профспілок України та інших суб'єктів господарської діяльності привласнили низку об'єктів нерухомого майна державної власності в особливо великих розмірах.

    Теги: Київ суд профспілка Будинок профспілок майно
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