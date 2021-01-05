Суд зняв арешт з Будинку профспілок, Жовтневого палацу та ще кількох об'єктів

Суд відмовив у задоволенні клопотання Офісу генпрокурора про накладення арешту на майно

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду Києва, який заарештував низку об'єктів нерухомості, що перебувають в користуванні Федерації профспілок України, зокрема, Будинок профспілок, а також Жовтневий палац, у рамках справи про їх незаконне відчуження у Фонду держмайна.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Київський апеляційний суд задовольнив апеляції голови ФПУ і представника «БЦ Майдан Плаза» і скасував рішення Печерського суду про арешт об'єктів:

Будинок профспілок на Майдані Незалежності;

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац);

ресторанний комплекс на Трухановому острові;

будівля на Контрактовій площі, 10;

навчально-спортивна база «Святошин»;

санаторій «Жовтень» у Конча-Заспі;

санаторії в Ірпені, Одесі, Куяльнику;

інша нерухомість у Києві, Одесі, Ужгороді, Луцьку, Трускавці.

Все майно було заарештовано 3 листопада.

Київський апеляційний суд своїм рішенням від 23 грудня 2020 року відмовив у задоволенні клопотання Офісу генпрокурора про накладення арешту на це майно.

Як повідомлялося, прокуратура і Нацполіція підозрюють посадових осіб профспілки в привласненні або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Федерації профспілок України та інших суб'єктів господарської діяльності привласнили низку об'єктів нерухомого майна державної власності в особливо великих розмірах.