Суд зняв арешт з Будинку профспілок, Жовтневого палацу та ще кількох об'єктів
Суд відмовив у задоволенні клопотання Офісу генпрокурора про накладення арешту на майно
Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду Києва, який заарештував низку об'єктів нерухомості, що перебувають в користуванні Федерації профспілок України, зокрема, Будинок профспілок, а також Жовтневий палац, у рамках справи про їх незаконне відчуження у Фонду держмайна.
Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.
Київський апеляційний суд задовольнив апеляції голови ФПУ і представника «БЦ Майдан Плаза» і скасував рішення Печерського суду про арешт об'єктів:
- Будинок профспілок на Майдані Незалежності;
- Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац);
- ресторанний комплекс на Трухановому острові;
- будівля на Контрактовій площі, 10;
- навчально-спортивна база «Святошин»;
- санаторій «Жовтень» у Конча-Заспі;
- санаторії в Ірпені, Одесі, Куяльнику;
- інша нерухомість у Києві, Одесі, Ужгороді, Луцьку, Трускавці.
Все майно було заарештовано 3 листопада.
Київський апеляційний суд своїм рішенням від 23 грудня 2020 року відмовив у задоволенні клопотання Офісу генпрокурора про накладення арешту на це майно.
Як повідомлялося, прокуратура і Нацполіція підозрюють посадових осіб профспілки в привласненні або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Федерації профспілок України та інших суб'єктів господарської діяльності привласнили низку об'єктів нерухомого майна державної власності в особливо великих розмірах.