Судова епопея триває: «Київхліб» і «Рошен» уже судяться за червону стрічку на тортах



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«Київхліб» оскаржив рішення Господарського суду Києва на користь «Рошен»

ПАТ «Київхліб» у Київському апеляційному господарському суді оскаржив рішення Господарського суду Києва на користь кондитерської корпорації «Рошен» щодо червоної стрічки на упаковках тортів. Розгляд справи призначено на 25 вересня 2018 року.

Про це KV стало відомо з постанови Київського апеляційного суду від 6 вересня 2018 року про відкриття апеляційного провадження у справі №910/21643/17.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 6 серпня у справі № 910/21643/17 був задоволений позов кондитерської корпорації «Рошен» щодо використання ПАТ «Київхліб» елемента упаковки тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом і визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг №228350 від 26.06.2017.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, ПАТ «Київхліб» звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить призначити у справі 910/21643/17 повторну комісійну експертизу об'єктів інтелектуальної власності, скасувати рішення Господарського суду Києва та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.

У результаті Київський апеляційний господарський суд постановив відкрити апеляційне провадження за скаргою ПАТ «Київхліб» на рішення Господарського суду Києва і призначив розгляд справи на 25 вересня 2018 року.

Нагадаємо, Господарський суд Києва задовольнив позов кондитерської компанії «Рошен» до ПАТ «Київхліб» щодо червоної стрічки на тортах. Встановлено, що товарний знак, виданий «Київхлібом», походить на рошенівський настільки, що це може ввести в оману споживачів. Суд визнав недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг на промисловий зразок, який належить «Київхлібу».

Раніше Господарський суд Києва відмовив ПАТ «Київхліб» у задоволені позову до ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» і ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» щодо використання права пакувати і оформляти «Київський торт».