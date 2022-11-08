«Суспільне» консервує Київський телецентр «Олівець»

Одні з перших ракетних ударів були по Київській телевежі, що розташована поруч з «Олівцем»

Працівники Суспільного залишили Київський телецентр із початком повномасштабного вторгнення через питання безпеки

Суспільне Мовлення консервує приміщення Київського телецентру «Олівець» на період воєнних дій через безпекові ризики висотної будівлі, а також з метою мінімізації енерговитрат та економії бюджетних коштів. Про таке рішення правління компанії повідомив член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за операційну діяльність, Родіон Кочубей.

Кочубей розповів, що працівники Суспільного залишили Київський телецентр із початком повномасштабного вторгнення через питання безпеки.

«Одні з перших ракетних ударів були по Київській телевежі, що розташована поруч з «Олівцем», внаслідок чого він також зазнав пошкоджень. Питання залишатися там чи ні – не стояло. Варто враховувати, що «Олівець» – це 24-поверховий хмарочос, де під час повітряної тривоги відключаються ліфти. До бомбосховища треба спускатися пішки тривалий час, що також небезпечно для людей», – заявив він.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення працівники Сусупільного не поверталися до «Олівця», а перейшли до інших локацій та офісів.

«Зараз частина людей працює в місці, з якого починалась історія української телерадіокомпанії – в історичній будівлі на Хрещатику. Частина працює у Будинку звукозапису. Звичайно, це не 24 поверхи «Олівця», місця не вистачає, але ми адаптуємося до тих умов, що є, підтримуємо одне одного, ділимося кабінетами й технікою. Також значна частина працює за можливості дистанційно і в офісах у різних регіонах країни», – зазначив Кочубей.

Друга причина консервації «Олівця» пов’язана з питанням енергетичної безпеки та економією ресурсів газу.

«Консервація приміщення означає підготовку будівлі для мінімізації енерговитрат. «Олівець» має автономне опалення. Станом на сьогодні ми виходимо з мінімальних об’ємів споживання газу, потрібних для збереження функціонування комунікацій будівлі. Температурний режим буде на рівні 7-10 градусів. Працювати за таких умов неможливо», – розповів член правління.

При цьому він додав, що обладнання перенесено до інших локацій.

Третя причина пов’язана з економією бюджетних коштів.

«Цього року у нас був бюджет виживання, коли фінансування виділено лише на декілька статей, серед яких значну частку складає оплата комунальних послуг. Щорічно лише на обслуговування та утримання «Олівця» йде понад 100 млн грн, що включає комунальні витрати, податок на землю, видатки на персонал. Верховна Рада ухвалила фінансування Суспільного на наступний рік на рівні 1504 млн грн, що на 367 млн менше, ніж цьогорічний бюджет. Зрозуміло, що за таких умов маємо опрацьовувати різні варіанти економії бюджетних коштів і шукати можливості для вироблення контенту», - пояснив член правління Суспільного Мовлення.

Нагадаємо, 1 березня російська армія обстріляла ракетами київській район Лук’янівка. Снаряди потрапили в телецентр і меморіальний комплекс Бабин Яр, вбивши п’ятьох людей.