Сутички на ринку «Столичний»: постраждали троє поліцейських

Правоохоронцям вдалося запобігти фізичній сутичці між учасниками конфлікту

Поліції Київщини вдалося запобігти силовому конфлікту на території ринку «Столичний» та посприяти подальшому врегулюванню суперечки між сторонами. В той же час в ході конфлікту постраждали три працівники поліції. Про це у Facebook повідомляє пресслужба поліції Київської області.

За словами керівника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова, сьогодні близько 4 ранку на спецлінію поліції «102» почали надходити повідомлення про захоплення ринку невідомими особами та вчинення хуліганських дій. На місце події виїхала слідча група.

Після блокування приміщення правоохоронці провели у ньому слідчі дії.

«Правоохоронцям вдалося запобігти фізичній сутичці між учасниками конфлікту, в той же час постраждали три працівники поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України», – повідомив Нєбитов.

Він нагадав,що спір між суб’єктами господарювання щодо власності на цю адміністративну будівлю відбувається вже тривалий час. Поліція Київської області не втручається в комерційний процес або в судовий спір, а лише попереджає вчинення хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень, зазначив очільник поліції Київщини.

Нагадаємо, у четвер, 3 червня, озброєні тітушки в балаклавах зайшли на територію ринку «Столичний» із метою рейдерського захоплення. Невідомі проникли в приміщення й почали трощити сокирами, кувалдами й ломами торгові місця законних орендаторів.