Свіжі та недорогі продукти: сьогодні у Києві пройдуть ярмарки (адреси)



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Ярмарки відбудуться у семи районах міста

Сьогодні, 27 лютого, у більшості районів Києва будуть проведені сезонні ярмарки для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.

З потеплінням у столиці відновилися сезонні ярмарки.