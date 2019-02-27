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    Свіжі та недорогі продукти: сьогодні у Києві пройдуть ярмарки (адреси)

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    Свіжі та недорогі продукти: сьогодні у Києві пройдуть ярмарки (адреси)

    Ярмарки відбудуться у семи районах міста

    Сьогодні, 27 лютого, у більшості районів Києва будуть проведені сезонні ярмарки для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Ярмарки відбудуться:

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
    • у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

    Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.

    З потеплінням у столиці відновилися сезонні ярмарки.

    ярмарок
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