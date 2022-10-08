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«Таки втомився». Кличко потролив росіян через вибух на Кримському мосту

Надія Клочко
glavcom.ua
«Таки втомився». Кличко потролив росіян через вибух на Кримському мосту
Вибух на Кримському мосту прогримів вранці 8 жовтня
фото з відкритих джерел

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Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував вибух та пожежу на Кримському мосту. Столичний мер потролив росіян, перефразувавши свою знамениту фразу. Відповідний допис з’явився у Facebook Кличка.

«Кримський міст таки втомився», – написав він.

Кличко проілюстрував допис своїм зображенням на фоні палаючого мосту.

«Таки втомився». Кличко потролив росіян через вибух на Кримському мосту фото 1

Також з’явився новий стікер з’явився і у Telegram-каналі.

«Таки втомився». Кличко потролив росіян через вибух на Кримському мосту фото 2

Фраза про «втомлений міст» стала мемом у лютому 2017 року. Тоді міський голова Києва, коментуючи аварію на Шулявському мосту у столиці сказав, що той «втомився від часу»

«Він (міст – «Главком») втомився від часу, з одного боку. З іншого – це те, що були порушені норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа. Це внаслідок порушення правил експлуатації», – сказав тоді Кличко журналістам.

Зазначимо, що після вибуху на Кримському мосту окупанти спочатку заявили, що на мосту сталася пожежа залізничної цистерни з паливом, але пізніше в Росії заявили, що на Кримському мосту вибухнула вантажівка, що і спричинило руйнування.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: Віталій Кличко Крим Кримський міст

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