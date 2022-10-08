Що відбулось на Кримському мосту? ЗМІ оприлюднили темник Кремля для пропагандистів

Російські пропагандисти отримали від Кремля інструкції, як висвітлювати пожежу на Кримському мосту

Російські ЗМІ дізналася, як адміністрація президента РФ рекомендує державним пропагандистським медіа писати про вибух на Кримському мосту. Відповідні рекомендації Кремля оприлюднило видання «Медуза».

Про що йдеться у кремлівській методичці

наголошувати на тому, що міст не зруйнований, а лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;

підготовка до відновлювальних робіт вже розпочалася;

мінтрансом запущено нові логістичні маршрути;

запрацювала Керченська поромна переправа.

Судячи з повідомлень на стрічках російських державних медіа, рекомендації Кремля виконуються.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».

Але окупанти повідомили, що на Кримському мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.