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    Тікаючи від поліції, водій Mercedes втратив дорогу автівку (фото)

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    Від удару&nbsp;<span lang="UK">Mercedes загорівся</span> - Тікаючи від поліції, водій Mercedes втратив дорогу автівку (фото)
    Фото: Інформатор
    Від удару Mercedes загорівся

    Під час втечі від поліції водій Mercedes не впорався з керуванням свого автомобіля і вилетів з дороги, де машина загорілася

    У вівторок, 18 вересня, у Києві водій дорогого Mercedes S-Class, тікаючи від поліції, не впорався з керуванням і вилетів з дороги.

    ДТП сталася близько 01:00 ночі. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами патрульних поліцейських, водій Mercedes порушив правила дорожнього руху в районі ТРЦ «Оcean Plaza». Його наздогнав автомобіль патрульних і попросив зупинитися. Водій «німця» проігнорував прохання, збільшив швидкість і почав тікати від поліції.

    Машину порушника переслідувало кілька екіпажів. Її «вели» аж до Повітрофлотського проспекту, 98. Там водій Mercedes не впорався з керуванням свого автомобіля і вилетів з дороги через бордюр. Від удару машина загорілася, але водій не тільки встиг її покинути, але і прихопив з собою особисті речі.

    Поліцейські затримали порушника на місці аварії. Водій відмовився від проходження тесту на алкоголь на Драгер. У присутності понятих всі його особисті речі були перевірені, нічого забороненого знайдено не було.

    На місці події працювали 3 одиниці спецтехніки, бригада «швидкої», слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Чи був п'яний водій і чому почав тікати від поліції, встановить слідство.

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    Тікаючи від поліції, водій Mercedes втратив дорогу автівку (фото)
    Тікаючи від поліції, водій Mercedes втратив дорогу автівку (фото)
    Тікаючи від поліції, водій Mercedes втратив дорогу автівку (фото)
    Тікаючи від поліції, водій Mercedes втратив дорогу автівку (фото)
    Тікаючи від поліції, водій Mercedes втратив дорогу автівку (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 17 вересня на Житомирській трасі в селі Березівка сталася смертельна ДТП: Audi A8 врізався у вантажівку Mercedes і згорів дотла.

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