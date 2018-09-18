Тікаючи від поліції, водій Mercedes втратив дорогу автівку (фото)



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Фото: Інформатор Від удару Mercedes загорівся

Під час втечі від поліції водій Mercedes не впорався з керуванням свого автомобіля і вилетів з дороги, де машина загорілася

У вівторок, 18 вересня, у Києві водій дорогого Mercedes S-Class, тікаючи від поліції, не впорався з керуванням і вилетів з дороги.

ДТП сталася близько 01:00 ночі. Про це повідомляє Інформатор.

За словами патрульних поліцейських, водій Mercedes порушив правила дорожнього руху в районі ТРЦ «Оcean Plaza». Його наздогнав автомобіль патрульних і попросив зупинитися. Водій «німця» проігнорував прохання, збільшив швидкість і почав тікати від поліції.

Машину порушника переслідувало кілька екіпажів. Її «вели» аж до Повітрофлотського проспекту, 98. Там водій Mercedes не впорався з керуванням свого автомобіля і вилетів з дороги через бордюр. Від удару машина загорілася, але водій не тільки встиг її покинути, але і прихопив з собою особисті речі.

Поліцейські затримали порушника на місці аварії. Водій відмовився від проходження тесту на алкоголь на Драгер. У присутності понятих всі його особисті речі були перевірені, нічого забороненого знайдено не було.

На місці події працювали 3 одиниці спецтехніки, бригада «швидкої», слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Чи був п'яний водій і чому почав тікати від поліції, встановить слідство.

Як повідомлялося, 17 вересня на Житомирській трасі в селі Березівка сталася смертельна ДТП: Audi A8 врізався у вантажівку Mercedes і згорів дотла.