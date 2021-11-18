Тимошенко за зраду вигнала з «Батьківщини» ірпінського депутата

Денис Лавровський був обраний депутатом Ірпінської міської ради за результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

Юлія Тимошенко заявила, що Денис Лавровський ставить свої інтереси вище партійних

Партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» позбавить депутатського мандата та виключить із партії депутата Ірпінської міськради Дениса Лавровського. Про це повідомляє Київська обласна організація «Батьківщини».

10 листопада лідер політичної сили Юлія Тимошенко провела всеукраїнську селекторну нараду, де наголосила на тому, що сьогодні згуртована командна робота важлива, як ніколи, а її основа – це довіра. Саме тому, за словами лідера «Батьківщини», хто нехтує правилами партії та повагою до своїх колег – негайно буде усунутий з команди.

На нараді Тимошенко озвучила першого кандидата «на виліт» – депутата Ірпінської міськради Дениса Лавровського.

«Адже за голосування, які йдуть не лише врозріз із рішеннями фракції, а й спрямовані проти членів своєї команди, – має бути найжорсткіша відповідальність. Якщо депутати власні інтереси ставлять вище партійних, то їм точно не місце в «Батьківщині», – зазначається в повідомленні Київської обласної організації «Батьківщини».

За словами керівника Київської обласної організації «Батьківщини» Констянтина Бондарєва, зрадив своїх партійців, продався колишньому міському голові Ірпеня – Володимиру Карплюку.

Нагадаємо, Денис Лавровський був обраний депутатом Ірпінської міської ради за результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.