Патрульні врятували чоловіка, що був на дереві із зашморгом на шиї (фото)

Медики забрали чоловіка до лікарні

Днями на лінію 102 надійшов виклик на вулицю Ушинського в Солом’янському районі Києва. Там перехожі помітили людину на дереві. Очевидці події стверджували, що у чоловіка на шиї зашморг та він збирається стрибнути.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні, які прибули на виклик, налагодили діалог з громадянином, але одразу вмовити його злізти з дерева не вдалося. При спробах наблизитися чоловік погрожував стрибнути.

Майже пів години патрульні говорили з чоловіком, слухали про його негаразди та вмовляли схаменутися. Врешті це подіяло, той погодився зняти мотузку та спуститися донизу.

Патрульні викликали йому медиків, які шпиталізували чоловіка.

Як повідомлялося, 17 січня на озері Жандарка, що на вулиці Урлівській у Дарницькому районі Києва (масив Позняки), дитина провалилась під кригу. Хлопчика врятував патрульний.