  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Патрульні врятували чоловіка, що був на дереві із зашморгом на шиї (фото)

    • Розсилка
    <p>Чоловік із зашморгом на шиї збирався стрибнути з дерева</p> - Патрульні врятували чоловіка, що був на дереві із зашморгом на шиї (фото)

    Чоловік із зашморгом на шиї збирався стрибнути з дерева

    Фото: Патрульна поліція Києва

    Медики забрали чоловіка до лікарні

    Днями на лінію 102 надійшов виклик на вулицю Ушинського в Солом’янському районі Києва. Там перехожі помітили людину на дереві. Очевидці події стверджували, що у чоловіка на шиї зашморг та він збирається стрибнути.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва. 

    Патрульні, які прибули на виклик, налагодили діалог з громадянином, але одразу вмовити його злізти з дерева не вдалося. При спробах наблизитися чоловік погрожував стрибнути.

    Майже пів години патрульні говорили з чоловіком, слухали про його негаразди та вмовляли схаменутися. Врешті це подіяло, той погодився зняти мотузку та спуститися донизу.

    Патрульні викликали йому медиків, які шпиталізували чоловіка.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Патрульні врятували чоловіка, що був на дереві із зашморгом на шиї (фото)
    Патрульні врятували чоловіка, що був на дереві із зашморгом на шиї (фото)

    Як повідомлялося, 17 січня на озері Жандарка, що на вулиці Урлівській у Дарницькому районі Києва (масив Позняки), дитина провалилась під кригу. Хлопчика врятував патрульний.

    Теги: Національна поліція України Київ самогубство чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies