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    Стало відомо, що спричинило масштабну пожежу в Нью-Йорку

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    Наразі відомо про 19 загиблих - Стало відомо, що спричинило масштабну пожежу в Нью-Йорку
    Наразі відомо про 19 загиблих
    фото: twitter.com/joeywreck

    Причиною пожежі в багатоповерхівці міг стати обігрівач

    Причиною масштабної пожежі у багатоповерхівці Нью-Йорка, найімовірніше, став обігрівач. Як відомо, пожежа сталася в 19-поверховому будинку в Бронксі 9 січня і забрала життя 19 осіб. Про це повідомляє Reuters.

    Мер Нью-Йорка Ерік Адамс повідомив, що «схоже, що це сталося через обігрівач».

    Комісар міської пожежної охорони Даніель Нігро підтвердив це припущення. За його словами, начальники пожежної охорони на підставі речових доказів і розповідей жителів встановили, що пожежа почалася через переносний електричний обігрівач в спальні квартири.

    Пожежа почалася у дворівневій квартирі та охопила другий і третій поверхи будівлі, але дим поширився на кожен поверх. Двері у квартиру були залишені відкритими, тому всі жителі сильно надихалися димом.

    Видання зазначає, що на місці події фотограф бачив, як рятувальники проводили серцево-легеневу реанімацію як мінімум восьми людям перед будівлею.

    «Пожежники зі шлангами працювали, щоб виштовхнути дим з будівлі, і було помічено, як один із них розбив вікно на верхньому поверсі, щоб випустити дим», – йдеться в повідомленні.

    Також стало відомо, що будівля, в якій сталася пожежа, було побудовано в 1972 році. У ній було виділено кілька квартир для домогосподарств із низьким доходом.

    Нагадаємо, 9 січня у Бронксі (один із районів Нью-Йорка, США) сталася масштабна пожежа в багатоповерховому будинку. Під час пожежі постраждали 63 особи. Життя 32 із них знаходиться під загрозою.

    Теги: пожежа фотограф Нью-Йорк мер рятувальники
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    Стало відомо, що спричинило масштабну пожежу в Нью-Йорку