Стало відомо, що спричинило масштабну пожежу в Нью-Йорку

Причиною пожежі в багатоповерхівці міг стати обігрівач

Причиною масштабної пожежі у багатоповерхівці Нью-Йорка, найімовірніше, став обігрівач. Як відомо, пожежа сталася в 19-поверховому будинку в Бронксі 9 січня і забрала життя 19 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс повідомив, що «схоже, що це сталося через обігрівач».

Комісар міської пожежної охорони Даніель Нігро підтвердив це припущення. За його словами, начальники пожежної охорони на підставі речових доказів і розповідей жителів встановили, що пожежа почалася через переносний електричний обігрівач в спальні квартири.

Пожежа почалася у дворівневій квартирі та охопила другий і третій поверхи будівлі, але дим поширився на кожен поверх. Двері у квартиру були залишені відкритими, тому всі жителі сильно надихалися димом.

Видання зазначає, що на місці події фотограф бачив, як рятувальники проводили серцево-легеневу реанімацію як мінімум восьми людям перед будівлею.

«Пожежники зі шлангами працювали, щоб виштовхнути дим з будівлі, і було помічено, як один із них розбив вікно на верхньому поверсі, щоб випустити дим», – йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що будівля, в якій сталася пожежа, було побудовано в 1972 році. У ній було виділено кілька квартир для домогосподарств із низьким доходом.

Нагадаємо, 9 січня у Бронксі (один із районів Нью-Йорка, США) сталася масштабна пожежа в багатоповерховому будинку. Під час пожежі постраждали 63 особи. Життя 32 із них знаходиться під загрозою.