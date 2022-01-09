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    Масштабна пожежа в США: загинуло щонайменше 19 людей, із них дев’ятеро – діти

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    Наразі відомо про 63 постраждалих - Масштабна пожежа в США: загинуло щонайменше 19 людей, із них дев’ятеро – діти
    Наразі відомо про 63 постраждалих
    фото: twitter.com/Longfellow_TV

    У Нью-Йорку горіла багатоповерхівка

    У Бронксі (один із районів Нью-Йорка, США) сталася масштабна пожежа в багатоповерховому будинку. Влада очікує численних жертв. Про це повідомляє NBC News.

    За даними видання, пожежа сталася в багатоквартирному 19-поверховому житловому будинку на одному з нижніх поверхів. Вогонь спалахнув після 11 години ранку (18:00 за Києвом). Загасити загоряння вдалося близько 13:00 (20:00).

    За попередніми даними, під час пожежі постраждали понад 63 осіб. Життя 32 із них знаходиться під загрозою.

    Щонайменше 19 людей загинули внаслідок пожежі у багатоповерховому житловому будинку у Нью-Йорку. Про це повідомило в неділю агентство Associated Press із посиланням на джерело у пожежній службі.

    Серед жертв пожежі дев’ять дітей. Займання сталося у багатоповерхівці «Твін Парк» на півночі міста у районі Бронкс.

    Глава пожежного департаменту Нью-Йорка Деніел Нігро заявив, що очікує численних жертв. Відповідаючи на питання про те, чи могли жителі багатоповерхівки вистрибувати з вікон під час пожежі, Нігро допустив, що деякі могли випасти з будівлі, намагаючись забратися на встановлені рятувальниками сходи.

    «Останній раз, коли у нас були людські жертви, які можуть бути такими жахливими, це була пожежа, яка сталася більше ніж 30 років тому, також тут, в Бронксі», – додав Нігро.

    Двері квартири, де імовірно почалося загоряння, уточнив голова пожежного департаменту Нью-Йорка Деніел Нігро, були відчинені, через що вогонь і дим швидко поширилися. Охоплені вогнем виявилися другий та третій поверхи, але дим піднявся на наступні поверхи. За словами Нігро, «постраждалих знаходили буквально на кожному поверсі будівлі», багато хто надихався димом і отримав опіки верхніх дихальних шляхів.

    Раніше на місце події прибув новий міський голова Ерік Адамс. За його словами, йдеться про одну з найбільших за кількістю жертв пожеж в історії міста – різні травми отримали 63 особи. Причина загоряння наразі невідома.

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    Теги: пожежа США діти Нью-Йорк
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    Масштабна пожежа в США: загинуло щонайменше 19 людей, із них дев’ятеро – діти