Київрада розробляє план запуску метро в обмеженому режимі



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Міські чиновники вважають, що метро має перевозити працівників важливих підприємств

Через карантин у Києві місцева влада розробляє план запуску метро з обмеженнями. Про це в Facebook заявив секретар Київради Володимир Прокопів.

За його словами, непрацюючий метрополітен доставляє багато проблем жителям Києва.

«Закриття метрополітену для міста є величезною проблемою. Це дає додаткову напругу на наземний громадський транспорт, якому складно впоратися з цим завданням. Депутатський корпус розробляє спецзаходи, щоб метро в обмеженому режимі, але запрацювало. Для цього треба буде просити Кабмін внести зміни до постанови, а також рішення Київради щодо оплати цього проїзду», - сказав він.

Прокопів зазначив, що в деяких лікарнях велика частина медперсоналу проживає в Київській області або в сусідніх областях, у зв'язку з чим їм важко в таких умовах добиратися на роботу.

Згідно з повідомленням, депутати розробляють відповідну програму для комунального підприємства «Київпастранс», щоб підвозити цих співробітників медустанови до місця їхньої роботи.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня заявив, що наразі метрополітени у Києві, Харкові та Дніпрі відкривати не будуть і рішення про закриття метро не переглядатимуть.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

З 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення.

З 18 березня з 12:00 припинив свою роботу Центральний залізничний вокзал Києва, а також з цієї години припинився рух потягів у всіх напрямках.

18 березня мешканці міста Фастів на Київщині перекрили залізничні колії, протестуючи проти припинення руху приміських електричок. Таким чином, вони заблокували рух вантажних потягів.



