Водіям столичного транспорту погрожують штрафами за велику кількість пасажирів



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Вранці 18 березня тролейбуси та автобуси в Києві були переповнені Фото: Київ оперативний

Київпастранс введе відповідальність для водіїв за недотримання умов карантину

У комунальному підприємстві «Київпастранс» обіцяють карати водіїв, які не контролюватимуть кількість пасажирів у транспортному засобі.

Про це сказав генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко сьогодні під час брифінгу.

«Вже є наказ по підприємству, це буде дисциплінарна відповідальність... Це буде позбавлення премії аж до звільнення», - повідомив він.

Левченко додав, що кількість пасажирів у транспорті мають контролювати водії спільно з кондукторами.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

«Київпастранс» нагадав маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.

Повідомлялося, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.

Попри те, що через обмежувальні заходи заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та маршрутках, столичний транспорт вранці 18 березня був переповнений.