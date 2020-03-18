  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Водіям столичного транспорту погрожують штрафами за велику кількість пасажирів

    • Розсилка
    Вранці 18 березня тролейбуси та автобуси в Києві були переповнені - Водіям столичного транспорту погрожують штрафами за велику кількість пасажирів
    Вранці 18 березня тролейбуси та автобуси в Києві були переповнені
    Фото: Київ оперативний

    Київпастранс введе відповідальність для водіїв за недотримання умов карантину

    У комунальному підприємстві «Київпастранс» обіцяють карати водіїв, які не контролюватимуть кількість пасажирів у транспортному засобі.

    Про це сказав генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко сьогодні під час брифінгу.

    «Вже є наказ по підприємству, це буде дисциплінарна відповідальність... Це буде позбавлення премії аж до звільнення», - повідомив він.

    Левченко додав, що кількість пасажирів у транспорті мають контролювати водії спільно з кондукторами.

    Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

    Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

    «Київпастранс» нагадав маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.

    Повідомлялося, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.

    Попри те, що через обмежувальні заходи заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та маршрутках, столичний транспорт вранці 18 березня був переповнений.

    Читайте також:
    Київ громадський транспорт метро штраф карантин транспорт Київпастранс коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ