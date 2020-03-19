Під час карантину у Києві попит на хліб зріс на третину



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Виробники хліба наразі готові забезпечити підвищений попит киян та жителів області усім асортиментом

Найбільший виробник хліба Києва та області пообіцяв, що ніяких обмежень щодо кількості продукції в одні руки вводитися не буде

Попит на хліб під час карантину в Києві та області виріс на третину. Про це у відповідь на запит Liga.net повідомила пресслужба однієї з найбільших в Україні профільних компаній «Київхліб».

При цьому зазначається, що підприємство виконує всі замовлення в повному обсязі і компанія готова забезпечити підвищений попит киян та жителів області усім асортиментом.

У компанії також зазначили, що ніяких обмежень щодо кількості продукції в одні руки вводити не будуть і всю продукцію продаватимуть виключно упакованою, щоб уникнути зайвих контактів з продуктом.

«Компанія «Київхліб» перейшла на випуск всієї продукції, в першу чергу, хлібобулочних виробів, в упаковці. Це дозволить виключити зайвий контакт з хлібом в період посилених заходів епідеміологічного контролю», - повідомила виконавчий директор цеху №1 ЗАТ «Київхліб» Юлія Дученко.

До слова, Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

«Київпастранс» нагадав маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.

Повідомлялося, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.

Попри те, що через обмежувальні заходи заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та маршрутках, столичний транспорт вранці 18 березня був переповнений.