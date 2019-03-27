Три роки проведе за ґратами водій маршрутки, який збив пішохода



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Підприємство, яке обслуговує маршрут, зобов’язане виплатити потерпілому понад 420 тисяч гривень

Суд виніс вирок водію маршрутки, який влітку 2016 року збив чоловіка на пішохідному переході у Києві. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

ДТП сталася у липні 2016 року на Харківському шосе. Водій маршрутного таксі висадив пасажирів на зупинці та продовжив рух. Попереду знаходився регульований пішохідний перехід, люди саме переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора. Сподіваючись, що встигне проскочити, чоловік не загальмував і збив пішохода.

У результаті наїзду потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, його госпіталізували. Донині постраждалий не може рухатися та потребує тривалої медичної реабілітації.

Відповідно до висновків проведених експертиз, транспортний засіб був справний, тож водій міг уникнути наїзду. Завдяки доказовій базі, яку зібрали столичні слідчі, та показам свідків у судовому порядку вдалося довести вину водія.

Чоловіка визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років ув’язнення із позбавленням права керування транспортними засобами протягом двох років.

Окрім того, підприємство, яке обслуговує маршрут, зобов’язане виплатити потерпілому понад 420 тисяч гривень за нанесення моральної та матеріальної шкоди.