Три українських мурали потрапили у список найкращих у світі

Серед тих робіт, що потрапили до списку, дві знаходяться у Києві та одна в Харкові

Три українських мурали увійшли до списку найкращих світових вуличних витворів мистецтва у 2017 році. Список найкращих вуличних картин склав та оприлюднив сайт I support street art. До ньго потрапили два київських мурали та один харківський. Одним з них є робота італійського художника створена в рамках проекту Art United Us «Розум,



Робота італійського художника розташована у Києві за адресою Верхній Вал 44

Три українських мурали увійшли до списку найкращих світових вуличних витворів мистецтва у 2017 році. Список найкращих вуличних картин склав та оприлюднив сайт I support street art. До ньго потрапили два київських мурали та один харківський.

Одним з них є робота італійського художника створена в рамках проекту Art United Us «Розум, тіло і душа», яка розташована у Києві за адресою Верхній Вал 44. На муралі зображений ведмідь з людськими руками.

Робота аргентинського художника у Києві / фото isupportstreetart.com

Ще однією перлиною з Києва у списку став малюнок художника з Аргентини, на якому зображено двох голубих левів.

Третім українським муралом у списку стала велика голова, яке намальована на одній з харківських стін.

Харківський мурал потрапив до списку найкращих муралів 2017 року / фото isupportstreetart.com

Раніше повідомлялося, що у Києві з'явився ще один мурал на будівлі поліції за адресою Московська 30. На створення малюнка на стіні було витрачено більше 25 днів роботи і понад 700 балонів фарби.

Художник - BKfoxx з Нью-Йорка. Його робота називається Rise Up in the Dirt – «Повстань у бруді».