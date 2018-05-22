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    Тролейбуси бізнес-партнера Порошенка один день возитимуть киян безплатно

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    Проїзд у тролейбусах типу &laquo;Богдан&raquo; буде безкоштовним за наявності відповідної наліпки - Тролейбуси бізнес-партнера Порошенка один день возитимуть киян безплатно
    Проїзд у тролейбусах типу «Богдан» буде безкоштовним за наявності відповідної наліпки

    Корпорація «Богдан» зробила киянам подарунок до свого 20-річчя

    У середу, 23 травня, у Києві проїзд у тролейбусах типу «Богдан» буде безкоштовним. Про це повідомила прес-служба КП «Київпастранс».

    Це пов’язано із тим, що виробник автомобільного транспорту корпорація «Богдан» святкує своє 20-річчя.

    «23 травня,  від самого ранку й до пізньої ночі, проїзд в усіх тролейбусах типу «Богдан» буде безкоштовним!За наявності відповідної наліпки», - йдеться в повідомленні «Київпастрансу».

    Столичні транспортники звертають увагу на те, що в акції беруть участь виключно тролейбуси типу Т90110,Т70110,Т70117.

    У «Київпастрансі» додали, що акцію профінансовано корпорацією АТ «АК Богдан Моторс».

    Нагадаємо, співвласником корпорації «Богдан» раніше був президент Петро Порошенко, бенефіціаром є перший заступник секретаря СНБО Олега Гладковський (Свинарчук).

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