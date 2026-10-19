Росія атакувала Київ: ймовірно, є влучання в будівлю медичного центру, загинула людина
Внаслідок атаки є постраждалі
У ніч на 19 жовтня в Києві було чутно вибухи. У столиці оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.
Перед вибухами Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, що рухалася в напрямку столиці. У КМВА закликали мешканців негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою тривоги.
Оновлено 23:35
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. У Дніпровському – в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місця.
Оновлено 00:25
Внаслідок ворожої атаки на столицю одна людина загинула. Двоє постраждалих. Одного пораненого медики госпіталізували.
Як відомо, вночі 15 жовтня частина споживачів у Києві та Київській області залишилася без електроенергії після чергової російської атаки на енергетичний об’єкт.
Російський удар пошкодив об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Через це в окремих районах столиці та Київщини виникли перебої з електропостачанням.
Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.
Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло.
До слова, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія вдарила по залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині.
Зокрема, російська терористична армія атакувала чотири райони Дніпропетровщини. Унаслідок чого загинуло двоє людей.
Коментарі — 0