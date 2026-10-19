Росія атакувала Київ: ймовірно, є влучання в будівлю медичного центру, загинула людина

Внаслідок атаки є постраждалі

У ніч на 19 жовтня в Києві було чутно вибухи. У столиці оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.

Перед вибухами Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, що рухалася в напрямку столиці. У КМВА закликали мешканців негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою тривоги.

Оновлено 23:35

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. У Дніпровському – в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місця.

Оновлено 00:25

Внаслідок ворожої атаки на столицю одна людина загинула. Двоє постраждалих. Одного пораненого медики госпіталізували.

Як відомо, вночі 15 жовтня частина споживачів у Києві та Київській області залишилася без електроенергії після чергової російської атаки на енергетичний об’єкт.

Російський удар пошкодив об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Через це в окремих районах столиці та Київщини виникли перебої з електропостачанням.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло.

До слова, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія вдарила по залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині.

Зокрема, російська терористична армія атакувала чотири райони Дніпропетровщини. Унаслідок чого загинуло двоє людей.