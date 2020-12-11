За день у Києві виписали 150 штрафів за неочищені від льоду тротуари

Балансоутримувачі об'єктів мають прибирати від снігу та ожеледі прилеглу на 10 м територію

Балансоутримувачі сплатять штрафи за несвоєчасне подолання наслідків негоди

Сьогодні з 7 години ранку на вулицях Києва чергують понад 80 інспекторів благоустрою. Вони в посиленому режимі перевіряють своєчасність ліквідації наслідків негоди. Про це повідомили в Департаменті міського благоустрою.

Через крижану зливу, яка тривала всю ніч, на вулицях утворилося щільне льодове покриття. Інспектори з самого ранку моніторять усі райони міста, щоб проконтролювати очищення вулиць від ожеледиці. У разі невиконання своїх обов’язків балансоутримувачами інспекція вживає заходів згідно з вимогами чинного законодавства.

Зокрема, інспектори КП «Київблагоустрій» та районних державних адміністрацій вже внесли понад 1000 приписів і склали 150 протоколів за адміністративне правопорушення за статтею 152 КУпАП. За цією статтею передбачено накладення штрафу в розмірі від 340 до 1700 грн.

Підприємства, установи та організації, незалежно від їхніх форм власності, мають задіяти всі можливі ресурси для розчищення вулично-дорожньої мережі.

Нагадуємо, що відповідно до Правил благоустрою міста Києва балансоутримувачі у процесі утримання об’єктів благоустрою повинні дотримуватися відповідних технологій щодо забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані, зокрема, прибирати від снігу та ожеледі прилеглу на 10 м територію.

За прогнозом синоптиків, у столиці 12 грудня на дорогах знову очікується ожеледиця.

Як повідомлялося, у зв'язку із погіршенням погодних умов дорожники Києва перейшли на цілодобовий режим роботи.

До боротьби з ожеледицею у столиці залучені також 5 тисячі двірників та 60 одиниць техніки житлово-комунальних підприємств.

Медики дали поради, як вберегтися і куди звертатися у разі травмування.

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