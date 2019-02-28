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    У Білій Церкві невідомі почали незаконну вирубку лісу

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    <p>З 1 січня 2019 року в Україні набрав чинності закон, який посилює заходи проти знищення лісів в Україні</p> - У Білій Церкві невідомі почали незаконну вирубку лісу

    З 1 січня 2019 року в Україні набрав чинності закон, який посилює заходи проти знищення лісів в Україні

    Жителі Білої Церкви протестують проти вирубки лісу в Гайку

    У Білій Церкві на Київщині ввечері 28 лютого невідомі рубають ліс, незважаючи на протести місцевих жителів.

    Про це написав у Facebook журналіст Ігор Ляшенко.

    «У Білій Церкві в Гайку рубають ліс, погасили ліхтарі, тітушок підігнали... Місцеві жителі здоров'ям ризикують, протестуючи. До крові один крок», - повідомив Ляшенко.

    Він додав, що у Білій Церкві зараз кандидати в президенти мають шанс «проявити свої принципи».

    Як відомо, з 1 січня 2019 року в Україні набрав чинності закон, який посилює заходи проти знищення лісів в Україні.

    Заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар повідомив, що відомство планує ввести в обіг електронний лісорубний квиток, щоб відстежувати легальність заготівлі деревини та контролювати об’єм її вирубки.

    За даними річного звіту, загалом за 2018 рік в Україні було заготовлено майже 22 млн куб. м деревини.

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