У Білій Церкві невідомі почали незаконну вирубку лісу



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З 1 січня 2019 року в Україні набрав чинності закон, який посилює заходи проти знищення лісів в Україні

Жителі Білої Церкви протестують проти вирубки лісу в Гайку

У Білій Церкві на Київщині ввечері 28 лютого невідомі рубають ліс, незважаючи на протести місцевих жителів.

Про це написав у Facebook журналіст Ігор Ляшенко.

«У Білій Церкві в Гайку рубають ліс, погасили ліхтарі, тітушок підігнали... Місцеві жителі здоров'ям ризикують, протестуючи. До крові один крок», - повідомив Ляшенко.

Він додав, що у Білій Церкві зараз кандидати в президенти мають шанс «проявити свої принципи».

Як відомо, з 1 січня 2019 року в Україні набрав чинності закон, який посилює заходи проти знищення лісів в Україні.

Заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар повідомив, що відомство планує ввести в обіг електронний лісорубний квиток, щоб відстежувати легальність заготівлі деревини та контролювати об’єм її вирубки.

За даними річного звіту, загалом за 2018 рік в Україні було заготовлено майже 22 млн куб. м деревини.