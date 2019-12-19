У жахливих умовах в колонії під Києвом за рік померли 13 засуджених (фото)



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Значна кількість палат лікарні, яка обслуговує хворих засуджених з установ виконання покарань, потребує ремонту Фото: Генпрокуратура

Значна кількість приміщень Бучанської колонії знаходиться в антисанітарному стані та потребує ремонту

На початку грудня 2019 року Генеральна прокуратура України перевірила Бучанську виправну колонію та Бучанську багатопрофільну лікарню, яка обслуговує хворих засуджених з установ виконання покарань, та виявила масові порушення прав засуджених, приниження людської гідності та жорстоке поводження.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Елементарні умови проживання, приготування їжі, підтримання особистої гігієни не відповідають вимогам Кримінально-виконавчого кодексу України та іншого законодавства. Значна кількість приміщень знаходиться в антисанітарному стані та потребує ремонту, а деякі з них є аварійними і небезпечними для перебування людей. До цього часу не забезпечене достатнє опалення колонії: температура в приміщеннях значно нижче +18 °C.

Не забезпечується належний нагляд: непоодинокі випадки виготовлення та зберігання особами, що відбувають покарання, заборонених предметів та речей. Так, протягом 2019 року було вилучено 98 колюче-ріжучих предметів. Крім того, не перекриті канали потрапляння до колонії заборонених предметів ззовні - з початку року вилучено 251 мобільний телефон.

В той же час, зафіксовані й факти безпідставного притягнення засуджених до дисциплінарної відповідальності.

Через брак лікарів засудженим тривалий час не надається медична допомога. Так, виявлено факт ненадання в лікарні належної медичної допомоги засудженому - не проведено оперативне лікування. Протягом 2019 року 13 хворих померли.

Значна кількість палат лікарні потребує ремонту внаслідок поширення грибку по стелі та стінах, опадання штукатурки, а також відсутня примусова вентиляція. Якість води у палатах не відповідає встановленим вимогам.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив вказівку міністру юстиції України щодо усунення виявлених порушень закону та притягнення до відповідальності винних службових осіб за результатом перевірки Бучанської виправної колонії та Бучанської багатопрофільної лікарні.