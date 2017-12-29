У «Борисполі» будуть знесені два термінали

Від терміналу D в сторону терміналу B аеропорту буде добудована галерея

Хабова модель розвитку аеропорту «Бориспіль» вимагає розширення діючого терміналу D в сторону терміналів B і F, які з ряду причин будуть знесені. Таку думку висловив комерційний директор аеропорту Георгій Зубко у своєму блозі на сайті ЦТС. «Якщо говорити про намічений шлях розвитку аеропорту «Бориспіль» у найближчі



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Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Від терміналу D в сторону терміналу B аеропорту буде добудована галерея

Хабова модель розвитку аеропорту «Бориспіль» вимагає розширення діючого терміналу D в сторону терміналів B і F, які з ряду причин будуть знесені. Таку думку висловив комерційний директор аеропорту Георгій Зубко у своєму блозі на сайті ЦТС.

«Якщо говорити про намічений шлях розвитку аеропорту «Бориспіль» у найближчі роки, то подібної масштабної перебудови інфраструктурного об'єкта в Україні поки що не було. Старі термінали B і F будуть знесені, так як застарілі конструкції і неправильне планування даних комплексів не можна модернізувати. Замість них будуть побудовані п'ять нових терміналів, великий операційний центр, готель, паркінги, спеціальні галереї для проходу транзитних пасажирів», - зазначив Зубко.

За його словами, галерея терміналу D буде поступово розширюватися в бік терміналу В, що дозволить збільшити кількість гейтів.

«На найближчі п'ять років будівельний кошторис проекту становить не менше 10 млрд гривень. У першу чергу, від терміналу D в сторону терміналу B буде добудована галерея, яка дозволить збільшити кількість гейтів на 6 одиниць, розширена зона обробки і сортування багажу, розширено перон перед терміналом D, а максимальний пасажиропотік зросте до 15 млн пасажирів на рік», - повідомив комерційний директор аеропорту «Бориспіль».

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