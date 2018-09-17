У «Борисполі» громадянин Тунісу хотів за $500 підкупити прикордонника

У «Борисполі» громадянин Тунісу намагався за $500 підкупити прикордонника



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Фото: військова прокуратура Центрального регіону України Затримання громадянина Тунісу в Борисполі

Іноземець хотів безперешкодно потрапити на територію України без законних на те підстав

У неділю, 16 вересня, в аеропорту «Бориспіль» за процесуального керівництва військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України було затримано громадянина Тунісу, який намагався за 500 доларів США безперешкодно потрапити на територію України без законних на те підстав. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Затримання проводилось спільно з співробітниками окремого відділу внутрішньої безпеки (ОКПП «Київ») Державної прикордонної служби України та слідчими відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Іноземець був затриманий безпосередньо після намагання надати вказану суму неправомірної вигоди офіцеру-прикордоннику, начальнику групи паспортного контролю одного з відділень інспекторів прикордонної служби «Бориспіль» під час проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій.

Іноземного хабародавця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів США в затриманого вилучено.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомлялося, 15 вересня в аеропорту «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби виявили двох громадян Туреччини з підробленими документам